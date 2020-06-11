Стерненко предупредили о принудительном приводе в СБУ для вручения подозрения

11 июня, 2020, 09:05

11 июня полиция пришла к активисту Сергею Стерненко для того, чтобы сообщить о принудительном приводе в Службу безопасности для вручения подозрения по самозащите

Об этом он написал в Telegram.

"Пришла ко мне домой полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении за самозащиту", - отметил активист.

Он сказал, что пойдет на допрос, который запланирован сегодня на 12:00.