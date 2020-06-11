Стерненко предупредили о принудительном приводе в СБУ для вручения подозрения
11 июня, 2020, 09:05
11 июня полиция пришла к активисту Сергею Стерненко для того, чтобы сообщить о принудительном приводе в Службу безопасности для вручения подозрения по самозащите
Об этом он написал в Telegram.
"Пришла ко мне домой полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении за самозащиту", - отметил активист.
Он сказал, что пойдет на допрос, который запланирован сегодня на 12:00.
- 9 июня Сергей Стерненко пришел из-за повестки в СБУ на допрос, однако следователь, который должен был вручить подозрение, не появился.
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