Подозрение не вручили: Стерненко пришел в СБУ, но следователи не появились

9 июня, 2020, 12:27

9 июня Сергей Стерненко пришел из-за повестки в СБУ на допрос, однако следователь, который должен был вручить подозрение, не явился

Об этом активист и общественный деятель Сергей Стерненко заявил в Facebook.

"Следователь вызвал повесткой, а сам спрятался и не вышел. Параллельно еще и мне шьют ст. 263 - ношение холодного оружия за бытовой нож, который в Украине в свободной продаже и не является холодным оружием", - заявил Стерненко.

"Подозрение вновь не вручили, возможно, в СБУ все же решили прислушаться к здравому смыслу и букве закона о надлежащем уведомлении лица о таком важном процессуальное действии", - отметил адвокат Стерненка Виталий Коломиец.

Он предположил, что в СБУ хотят изменить текст подозрения активистке, поэтому не пришли, хотя и вызвали Стерненко.

По словам адвоката, следователи "подогнали" результаты экспертизы для того, чтобы квалифицировать нож, которым оборонялся Серненко во время нападения, как запрещенное холодное оружие.

"В предыдущем варианте" умышленность "причинение смерти Кузнецову хотели обосновывать тем, что Сергей специально для этого носил с собой" холодное оружие ", - отметил Коломиец.

Прежде чем Стерненка охарактеризовали, как перочинный нож общего назначения, не относится к холодному оружию.

Напомним, 7 июня Сергей Стерненко заявил , что его вызывают в Службу безопасности Украины для вручения подозрения в умышленном убийстве

8 мая после допроса в СБУ Стерненку не огласили подозрение, зато признали его статус как потерпевшего .

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