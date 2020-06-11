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Espreso.tvОбществоПодозрение Стерненко: полиция перекрыла подъезды к СБУ и не пропускает активистов

Подозрение Стерненко: полиция перекрыла подъезды к СБУ и не пропускает активистов


фото: football24
Полиция перекрыла Аскольдов переулок 3А, где Сергею Стерненко должны вручать подозрение за самозащиту при нападении в СБУ

Об этом сообщил Сергей Стерненко, выложив видео общения человека, который приехал в здание СБУ, с полицией.

Полиция проверила багажник авто и потребовала журналистское удостоверение у Артема Лагутенко, который направлялся в ГУ СБУ, где Сергею Стерненку имеют вручит подозрение в 12:00.

По словам полиции, они пропускают только тех, кто живет рядом и журналистов.
  • Напомним, утром 11 июня полиция пришла к активисту Сергея Стерненка для того, чтобы сообщить о принудительном приводе в Службу безопасности для вручения подозрения по самозащите
  • 9 июня Сергей Стерненко пришел из-за повестки в СБУ на допрос, однако следователь, который должен был вручить подозрение, не появился.

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