Подозрение Стерненко: полиция перекрыла подъезды к СБУ и не пропускает активистов
11 июня, 2020, 11:37
Полиция перекрыла Аскольдов переулок 3А, где Сергею Стерненко должны вручать подозрение за самозащиту при нападении в СБУ
Об этом сообщил Сергей Стерненко, выложив видео общения человека, который приехал в здание СБУ, с полицией.
Полиция проверила багажник авто и потребовала журналистское удостоверение у Артема Лагутенко, который направлялся в ГУ СБУ, где Сергею Стерненку имеют вручит подозрение в 12:00.
По словам полиции, они пропускают только тех, кто живет рядом и журналистов.
Мусора уже перекрыли подъезды в СБУ, где мне должны дать подозрение, и не пропускают людей.- Сергей Стерненко (@sternenko) June 11, 2020
Они нас боятся!
Знайте, что такое препятствование неправомерно и противоречит праву на свободу передвижения, которое гарантировано Конституцией!
видео Артема Лагутенко pic.twitter.com/ARyOav7NEY
- Напомним, утром 11 июня полиция пришла к активисту Сергея Стерненка для того, чтобы сообщить о принудительном приводе в Службу безопасности для вручения подозрения по самозащите
- 9 июня Сергей Стерненко пришел из-за повестки в СБУ на допрос, однако следователь, который должен был вручить подозрение, не появился.
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