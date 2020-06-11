Шмыгаль назвал условия усиления карантина в Украине
Об этом глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Мы не предполагаем в ближайшее время менять систему управления карантином в нашей стране", - отметил он.
Шмыгаль добавил, что ужесточение мер карантина в Украине прописано в стратегии: "если в критическом количестве областей сложится ситуация, ведущая к росту (количества больных COVID, - ред.), то есть 10 и более областей, то если мы будем видеть такой гиперболический рост заболеваемости, то это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мер в государстве".
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"Мы, конечно, хотим сейчас управлять и понимать, что мы не допустим такого гиперболического роста. Но здесь огромная ответственность лежит на самом украинском обществе", - добавил премьер.
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