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Espreso.tvОбществоШмыгаль назвал условия усиления карантина в Украине

Шмыгаль назвал условия усиления карантина в Украине


фото: kmu.gov.ua
11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Кабмине не планируют менять систему управления карантином

Об этом глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Мы не предполагаем в ближайшее время менять систему управления карантином в нашей стране", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что ужесточение мер карантина в Украине прописано в стратегии: "если в критическом количестве областей сложится ситуация, ведущая к росту (количества больных COVID, - ред.), то есть 10 и более областей, то если мы будем видеть такой гиперболический рост заболеваемости, то это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мер в государстве".

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"Мы, конечно, хотим сейчас управлять и понимать, что мы не допустим такого гиперболического роста. Но здесь огромная ответственность лежит на самом украинском обществе", - добавил премьер.

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