Шмыгаль назвал предпосылки переноса местных выборов
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ответ на запрос журналистки, передает Еспресо.TV .
"В октябре средства на выборы пока есть. Мы планируем проведение этих выборов", - подчеркнул премьер.
Он отметил, что мир живет в условиях неопределенности с коронавирусом.
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"Если в Украине будут основания для введения полного карантинного ограничения, то, вероятно, мы будем вынуждены перенести эти выборы, но пока мы надеемся, что будем управлять адаптивными механизмами всей болезнью и это даст нам возможность провести в октябре местные выборы", - ответил Шмыгаль.
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