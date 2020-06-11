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Espreso.tvОбществоШмыгаль назвал предпосылки переноса местных выборов

Шмыгаль назвал предпосылки переноса местных выборов


фото: kmu.gov.ua
11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что выборы могут перенести при условии внедрения тотального карантина из-за коронавируса

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ответ на запрос журналистки, передает Еспресо.TV .

"В октябре средства на выборы пока есть. Мы планируем проведение этих выборов", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что мир живет в условиях неопределенности с коронавирусом.

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"Если в Украине будут основания для введения полного карантинного ограничения, то, вероятно, мы будем вынуждены перенести эти выборы, но пока мы надеемся, что будем управлять адаптивными механизмами всей болезнью и это даст нам возможность провести в октябре местные выборы", - ответил Шмыгаль.

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