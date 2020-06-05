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Espreso.tvОбщество"Большинство в каждой области": Арахамия о стратегии "Слуги народа" на местных выборах

"Большинство в каждой области": Арахамия о стратегии "Слуги народа" на местных выборах

Партия "Слуга народа" на местных выборах хочет получить большинство в каждой области

Об этом сообщил глава фракции в Верховной Раде Давид Арахамия, пишет Интерфакс-Украина.

"Наша стратегия - в каждой области получить большинство. В отдельных областях, где у нас ниже рейтинг - это может быть коалиционное большинство, а в некоторых областях даже "монобольшинство", - пояснил он.

Арахамия добавил, что перед всеми кураторами областей, поставленная соответствующая задача и ищутся пути ее выполнения.

  • Партия "Слуга народа" определится с кандидатом на должность мэра Киева уже в этом месяце.
 
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