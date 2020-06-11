Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

11 июня, 2020, 10:39

В среду, 10 июня, российский самолет Ту-204-300 нарушил воздушное пространство Эстонии

Об этом со ссылкой на генштаб Сил обороны страны передает портал ERR.

Как сообщается, инцидент произошел в районе острова Вайндлоо.

"Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что это первое в 2020 году нарушение воздушной границы страны российским самолетом. Послу РФ в Эстонии уже передана соответствующая нота.