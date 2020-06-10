Американские F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики у Аляски
10 июня, 2020, 16:38
Американские истребители F-22 Raptor снова поднялись на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 вблизи Аляски
Об этом сообщает Daily Star .
"Американские истребители перехватили и сопровождали четыре российских ядерных бомбардировщика, которые летали вблизи Аляски", - говорится в сообщении.
Российская сторона заявила, что 11-часовой плановый полет, осуществленный ее бомбардировщиками Ту-95, отвечал международному праву и американские тактические истребители F-22 Raptor сопровождали его самолеты на некоторых этапах их полета.
В мае американские истребители F-22 Stealth дважды перехватывали два российских бомбардировщика Ту-95 у побережья Аляски.
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