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Espreso.tvОбществоАмериканские F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики у Аляски

Американские F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики у Аляски


фото: dailystar
Американские истребители F-22 Raptor снова поднялись на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 вблизи Аляски

Об этом сообщает Daily Star .

"Американские истребители перехватили и сопровождали четыре российских ядерных бомбардировщика, которые летали вблизи Аляски", - говорится в сообщении.

Российская сторона заявила, что 11-часовой плановый полет, осуществленный ее бомбардировщиками Ту-95, отвечал международному праву и американские тактические истребители F-22 Raptor сопровождали его самолеты на некоторых этапах их полета.

В мае американские истребители F-22 Stealth дважды перехватывали два российских бомбардировщика Ту-95 у побережья Аляски.

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