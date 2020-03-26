Возле посольства США в Багдаде упали две ракеты "Катюша"
Об этом сообщает The Jerusalem Post .
"Две ракеты "Катюша" были выпущены в направлении "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, сообщает Al-Arabiya", - говорится в сообщении.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Детали инцидента выясняются.
Как сообщалось ранее, 6 марта также были выпущены две "Катюши" по "зеленой зоне" Багдада.
Третья ракета разорвалась западнее "зеленой зоны" и тоже не ранила никого.
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Хорошо укрепленная "зеленая зона" часто становится мишенью ракетных и минометных ударов. Расположенная на западном берегу реки Тигр территория имеет площадь в около 10 км кв.
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