Возле посольства США в Багдаде упали две ракеты "Катюша"

26 марта, 2020, 10:50

Две ракеты системы реактивного залпового огня "Катюша" разорвались в "зеленой зоне" Багдада, где, в частности, находится посольство США

Об этом сообщает The Jerusalem Post .

"Две ракеты "Катюша" были выпущены в направлении "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, сообщает Al-Arabiya", - говорится в сообщении.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Детали инцидента выясняются.

Как сообщалось ранее, 6 марта также были выпущены две "Катюши" по "зеленой зоне" Багдада.

Третья ракета разорвалась западнее "зеленой зоны" и тоже не ранила никого.

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Хорошо укрепленная "зеленая зона" часто становится мишенью ракетных и минометных ударов. Расположенная на западном берегу реки Тигр территория имеет площадь в около 10 км кв.