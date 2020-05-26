Зидана признали лучшим тренером в истории Лиги чемпионов
Об этом сообщает Squawka.
Зинедин Зидан является единственным тренером, которому удалось выиграть три Лиги чемпионов подряд. Все три победы француза были добыты "Реалом" - в 2016, 2017 и 2018 годах.
На втором месте оказался главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, испанцу удалось дважды привести "Барселону" к победе в Лиге чемпионов в 2009 и 2011 годах.
Третьим стал итальянский тренер "Эвертона" Карло Анчелотти. Ему удалось выиграть Лигу чемпионов с двумя клубами - "Миланом" в 2003 и 2007 годах и с "Реалом" в 2014 году.
Топ-10 лучших тренеров в истории Лиги чемпионов
1. Зинедин Зидан ( "Реал")
2. Хосеп Гвардиола ( "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити")
3. Карло Анчелотти ( "Парма", "Ювентус", "Милан", "Челси", "ПСЖ", "Реал", "Бавария", "Наполи")
4. Жозе Моуринью ( "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм")
5. Луи ван Гаал ( "Аякс", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед")
6. Алекс Фергюсон ( "Манчестер Юнайтед")
7. Юпп Хайнкес ( "Реал", "Бавария")
8. Висенте дель Боске ( "Реал")
9. Рафаэль Бенитес ( "Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Наполи", "Реал")
10. Оттмар Хитцфельд ( "Боруссия" Дортмунд, "Бавария").
- Напомним, 30 апреля легендарный украинец Валерий Лобановский попал в десятку лучших футбольных тренеров в истории.
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