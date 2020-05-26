Зидана признали лучшим тренером в истории Лиги чемпионов

26 мая, 2020, 08:48

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан был признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов

Об этом сообщает Squawka.

Зинедин Зидан является единственным тренером, которому удалось выиграть три Лиги чемпионов подряд. Все три победы француза были добыты "Реалом" - в 2016, 2017 и 2018 годах.

На втором месте оказался главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, испанцу удалось дважды привести "Барселону" к победе в Лиге чемпионов в 2009 и 2011 годах.

Третьим стал итальянский тренер "Эвертона" Карло Анчелотти. Ему удалось выиграть Лигу чемпионов с двумя клубами - "Миланом" в 2003 и 2007 годах и с "Реалом" в 2014 году.

Топ-10 лучших тренеров в истории Лиги чемпионов

1. Зинедин Зидан ( "Реал")

2. Хосеп Гвардиола ( "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити")

3. Карло Анчелотти ( "Парма", "Ювентус", "Милан", "Челси", "ПСЖ", "Реал", "Бавария", "Наполи")

4. Жозе Моуринью ( "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм")

5. Луи ван Гаал ( "Аякс", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед")

6. Алекс Фергюсон ( "Манчестер Юнайтед")

7. Юпп Хайнкес ( "Реал", "Бавария")

8. Висенте дель Боске ( "Реал")

9. Рафаэль Бенитес ( "Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Наполи", "Реал")

10. Оттмар Хитцфельд ( "Боруссия" Дортмунд, "Бавария").

Напомним, 30 апреля легендарный украинец Валерий Лобановский попал в десятку лучших футбольных тренеров в истории.

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