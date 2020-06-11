"Обвиняю в умышленных действиях, направленных на уничтожение Энергоатома": Чорновол подает заявление в ГБР на Шмыгаля

11 июня, 2020, 18:05

Экс-нардеп Татьяна Чорновол заявила, что подаст заявление в ГБР на премьер-министра Дениса Шмыгаля за доведение Энергоатома до банкротства, а также за действия, имеющие целью отказ от американского ядерного топлива

Видео с заявлением Чорновол обнародовала в Facebook .

"Я сейчас нахожусь у ГБР. Я сюда пришла с заявлением о преступлении. О преступлении премьер-министра Шмыгаля. Я его обвиняю в умышленных действиях направленных на уничтожение Энергоатома. В частности, в доведении Энергоатома до банкротства, в убытках в размере в 9 млрд грн ", - сказала Чорновол.

По ее словам, она также обвиняет Шмыгаля в умышленных действиях, имеющих целью отказ от американского ядерного топлива и контроль над Энергоатомом со стороны Росатома.

Все это подробно изложено в ее заявлении и подкреплено документами.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение об уменьшении доли электроэнергии которую государственная компания "Энергоатом" обязана продавать по сниженным ценам для нужд населения

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