Правительство уменьшило долю электроэнергии, которую Энергоатом обязан дешево продавать для нужд населения

21 мая, 2020, 15:41

Кабинет министров Украины принял решение об уменьшении доли электроэнергии, которую государственная компания Энергоатом обязана продавать по сниженным ценам для нужд населения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Согласно действующему законодательству, на Энергоатом государство возложило специальные социальные обязанности (ПСО), которые предусматривают, что компания дрлжна продавать часть своей электроэнергии по сниженным, не рыночными, ценам. Это позволяет зафиксировать цены на электроэнергию для населения на низком уровне, в то время, как предприятия должны платить за электричество по рыночным ценам, которые выше и часто меняются.

Ранее механизм ПСО предусматривал, что Энергоатом должен был продавать по сниженным ценам 85% своей электроэнергии. Остальные 15% атомные электростанции продавали на рынке, что позволяло им зарабатывать деньги. Сейчас решением правительства, долю электроэнергии, которую Энергоатом должен продавать по нерыночным ценам, снизили до 70%.

В начале мая 2020 года правительство решило изменить энергобаланс, уменьшив объемы производства атомной электроэнергии в пользу более дорогих "зеленой" и тепловой генераций. Кроме этого, произведенная на АЭС электроэнергия была профицитной, из-за чего Энергоатом получал убытки.

"Из-за сложившейся ситуации за первые 4 месяца 2020 года Энергоатом получил 1,6 миллиарда гривен убытков, хотя за аналогичный период 2019 года имел более 2 миллиардов гривен прибыли", - сообщила hromadske Ольга Кошарная, член экспертного совета при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины, эксперт в области атомной энергетики.

Кроме этого, 20 мая правительство разрешило Энергоатому продавать свою электроэнергию на рынке двусторонних договоров (т.е. заключать контракты на поставку электроэнергии, а не продавать ее на бирже).

"Высвобожденную электроэнергию НАЭК Энергоатом сможет продавать на рынке двусторонних договоров на специальных аукционах конечным большим бытовых потребителей, без возможности ее перепродажи", - отметили в Минэнерго.