На самой горе Львовщины хотят построить часовню, ученые против

11 июня, 2020, 18:30

Приход ПЦУ хочет сделать самую высокую вершину Львовщины - гору Пикуй - местом паломничества

Об этом сообщает ZAXID.net

На самой высокой горе Львовской области местный приход ПЦУ планирует построить часовню и сделать вершину объектом паломничества. Три года назад на горе Пикуй уже установили небольшую скульптуру Иисуса Христа. В то же время ученые уже направили обращение в Туркивский районный совет по недопущению реализации строительства часовни.

Об идее сооружения часовни на горе Пикуй заявил отец Иван Гайванович - настоятель религиозной общины ПЦУ в селе Верхнее Гусиное Турковского района, расположенного у подножия пика. В видео-интервью еще 30 марта священник сообщил о намерении церкви в ближайшее время построить на горе часовню и превратить вершину в центр паломничества.

Строить часовню планируют из камня, который возьмут со склонов горы Пикуй, ведь довезти стройматериалы на гору крайне трудно.

Сельский голова села Верхнее Гусиное с населением менее 700 человек Иван Ильницкий рассказал ZAXID.NET, что жители села поддерживают планы по строительству часовни на пике.

"На знаменитой горе Пикуй три года назад поставили статую Иисуса Христа, потому что перед тем поставили закарпатцы венок украшенный цветами венгерского флага. На старом перевале поставили венгры из камней большую звезду. Затем там раскопали могилы наших борцов за Украину. И где-то идут разговоры такие, что если мы здесь ничего не сделаем, то сделают мадьяры. Пока никто ничего не делал, но разговоры такие идут, чтобы поставить часовню", - рассказал председатель.

Председатель Туркивской РГА Виталий Бабяк отметил, что ничего не знает о проекте строительства часовни на горе Пикуй. Он отметил, что никаких документов относительно такого строительства не выдавал и не получал.

"Ко мне приходили представители церкви и показывать проект туристического развития территории, но о горе Пикуй никто ничего не говорил. Впервые слышу об этом", - сказал Виталий Бабяк.

Виталий Бабяк пообещал выяснить подробную информацию о проекте строительства часовни на горе Пикуй.

Между тем научное сообщество уже отреагировало на инициативу церкви по строительству часовни на пике. Ведущий научный сотрудник Института экологии Карпат НАН Украины Оксана Марискевич заявила, что строительство на горе Пикуй может негативно повлиять на редкие и исчезающие виды растений, которые сохранились на вершине горы.

Ученые также негативно отреагировали на предложение построить часовню из камней, находящихся на вершине горы.

«Как раз на этом камне и сосредоточены самые редкие виды растений, которые встречаются на той территории. С природоохранной точки зрения и здравого смысла (опасность попадания молнии), мы считаем, что строить сакральные объекты такого плана как часовни на вершинах гор нецелесообразно", - отмечает Оксана Марискевич.

Институт экологии Карпат НАН Украины 10 июня направил обращение в Туркивский районный совет по недопущению строительства часовни на горе Пикуй.

Напомним, ранее представители университета имени Василия Стефаника заявили о начале строительства экуменического Крестного пути с остановочными станциями в обсерватории "Белый Слон" на вершине горы Поп Иван.

Идея вызвала возмущение в соцсетях. В частности, начальник отдела туризма управления международного сотрудничества, евроинтеграции, туризма и инвестиций Ивано-Франковской ОГА Виталий Передерко заявил, что он "против того, чтобы поносить Карпаты этаким невежественные вишиватництвом".

Позже Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника отказался от идеи строительства экуменического Крестного пути из-за реакции соцсетей

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