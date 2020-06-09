"Не надо провоцировать общество": Зеленский ответил о своем отношении к Бандере и Хмельницком

9 июня, 2020, 12:32

Об этом Зеленский сказал в интервью "Украинской правде" .

"Дипломатия, переговоры и хитрость Богдана Хмельницкого - там у него всего было очень много. Он воевал, потом с ними садился за стол. Затем мирился, затем союзничав. Все выкручивал, что-то потом забрал обратно в Украину. Есть очень много разного о Богдане Хмельницком - что-то договорился, кому-то продался. Все это, знаете, мелочи, из которых не складывается история Украины ", - сказал Зеленский.

На вопрос об отношении к Степану Бандере президент ответил, что не считает своевременным давать оценку его личности из-за "разного отношения" к проводнику ОУН в украинском обществе.

"К Степану Бандере разное отношение. Слушайте, у меня не может быть отношение к таким людям, к таким событиям в таких временах, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили. Не может быть просто личного отношения. Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, - являются ее сыновьями, являются ее действительно героями. У нас от героя к врагу - один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры. Нету однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать Украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время ", - сказал Зеленский.

Также президент одобрительно отозвался о первом президенте независимой Украины Леониде Кравчуку.

"Я очень с уважением отношусь к Кравчуку. Он дал Украине независимость. Чтобы там не было. Много всего говорят. Но кто такой Кравчук сегодня? Он - первый президент Украины. Понятно, что люди поддержали на референдуме. Все это понятно. Но ... ", - сказал Зеленский.

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