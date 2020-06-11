МИД Грузии вызывает украинского посла из-за заявления Саакашвили
Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает Грузия Online .
Ранее Саакашвили, комментируя парламентские выборы в Грузии, заявил: "Я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы".
Официальный Тбилиси расценил высказывания Саакашвили как вмешательство во внутренние дела Грузии.
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"Это именно тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла для консультаций ... Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов", - заявил Залкалиани.
Он также добавил, что посла Игоря Долгова вызовут для объяснений.
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