МИД Грузии вызывает украинского посла из-за заявления Саакашвили

11 июня, 2020, 14:52

Министерство иностранных дел Грузии вызовет украинского посла Игоря Долгова в связи с последними заявлениями главы исполнительного комитета реформ Саакашвили

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает Грузия Online .

Ранее Саакашвили, комментируя парламентские выборы в Грузии, заявил: "Я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы".

Официальный Тбилиси расценил высказывания Саакашвили как вмешательство во внутренние дела Грузии.

Читайте также: В Грузии обещают не затягивать с возвратом посла в Украину

"Это именно тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла для консультаций ... Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов", - заявил Залкалиани.

Он также добавил, что посла Игоря Долгова вызовут для объяснений.