В Грузии обещают не затягивать с возвратом посла в Украину

27 мая, 2020, 18:10

МИД Грузии обещает не тянуть с возвратом посла в Украину после того, как его отозвали для консультаций в связи с назначением Саакашвили на пост главы исполкома Национального совета реформ

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает Грузия онлайн .

Министр иностранных дел Грузии в комментарии СМИ отметил, что процесс возвращения посла Грузии в Украину, отозванного в Тбилиси для консультаций, "не затянется во времени".

Давид Залкалиани также повторил свое заявление о том, что Грузия не будет пересматривать стратегическое партнерство с Украиной в связи с назначением Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета Совета реформ.

"Еще раз повторюсь, что стратегическое партнерство пересматриваться не будет. У нас много похожих проблем, таких как оккупация территорий наших стран, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ [Организация за демократию и экономическое развитие - региональное объединение Грузии, Украины , Азербайджана и Молдовы. - Ред.] - это пересматриваться не будет. Конечно, это решение создало некоторые проблемы, поэтому нам нужно серьезно обсудить этот вопрос с послом, что мы и делаем ", - отметил он.

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8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.