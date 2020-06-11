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Espreso.tvОбществоМечты о стране счастливых людей вы променяли на теплую ванну, - Богдан ответил Зеленскому

Мечты о стране счастливых людей вы променяли на теплую ванну, - Богдан ответил Зеленскому


фото: rbc.ua
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский "променял мечты о счастливой стране на дешевые прихоти непрофессионалов, которые им манипулируют"

Об этом он написал в Facebook.

"Что касается лишения меня власти - так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность - я пообещал что буду рядом с вами честно работать до того момента, пока мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода - мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище. Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют", - написал Богдан.

Подчеркнув, что "правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись", он отмечает, что является носителем "чувствительной" для Зеленского информации, но намекает, что будет хранить молчание.

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