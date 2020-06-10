Хотел, чтобы Богдан был генпрокурором, - Зеленский

Об этом президент сказал в интервью "Украинской правде".

"Мне кажется, что власть для него не полезна для его личности ... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не изменяться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек ... мне не нравятся конфликты внутри команды, мне не нравится демонстрация власти. я это не люблю ... Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо ...", - сказал президент.

Он рассказал, что с самого начала у него была идея сделать Богдана генеральным прокурором, но впоследствии он заметил, что голову Офиса президента власть портит, делает конфликтным. Поэтому Зеленский уволил Богдана из ОП и прекратил с ним общаться.

"Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним из-за главы Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины ... Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас также так думает, но это уже его дело ", - отметил президент .

Зеленский добавил, что с Богданом пока не общается.

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