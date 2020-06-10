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Espreso.tvСпортНовый "Мейвезер" победил нокаутом в первом чемпионском бою после карантина

Новый "Мейвезер" победил нокаутом в первом чемпионском бою после карантина


фото: Getty Images
В первом большом шоу после карантина в США, американский боксер Шакур Стивенсон нокаутировал пуэрториканца Феликса Карбальо

Об этом сообщает Еспресо.TV.

10 июня в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand состоялось первое боксерское шоу после карантина.

В главном событии вечера чемпион мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе (до 57,2 кг) Шакур Стивенсон нокаутировал Феликса Карабальо в шестом раунде ударом по корпусу.

22-летний Шакур Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 14 боев. Он является серебряным призером Олимпиады-2016 в категории до 56 кг. В США Стивенсона называют "новым Флойдом Мейвезером".

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