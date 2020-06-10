Новый "Мейвезер" победил нокаутом в первом чемпионском бою после карантина

10 июня, 2020, 08:50

В первом большом шоу после карантина в США, американский боксер Шакур Стивенсон нокаутировал пуэрториканца Феликса Карбальо

Об этом сообщает Еспресо.TV.

10 июня в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand состоялось первое боксерское шоу после карантина.

В главном событии вечера чемпион мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе (до 57,2 кг) Шакур Стивенсон нокаутировал Феликса Карабальо в шестом раунде ударом по корпусу.

22-летний Шакур Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 14 боев. Он является серебряным призером Олимпиады-2016 в категории до 56 кг. В США Стивенсона называют "новым Флойдом Мейвезером".

Shakur Stevenson just put down Felix Caraballo in the 6th round with a brutal punch to the solar plexus #StevensonCaraballo pic.twitter.com/SjbF86X4oh - Sup Dog Sports (@supdogsports) June 10, 2020

Напомним, 10 июня бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в 33 года решил завершить карьеру .

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