Крупные госпредприятия не будут приватизировать: Шмыгаль назвал причину

11 июня, 2020, 16:19

по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, приватизацию крупных государственных предприятий пока отложат, зато планируется приватизация около 300 малых и средних предприятий

Об этом глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", передает Укринформ.

"В этом году готовится около трех сотен таких малых и средних предприятий. Относительно крупных предприятий..., которые могут быть приватизированы в государстве, мы понимаем, что в сегодняшних условиях в этом квартале говорить о приватизации, наверное, некорректно, так как не будет той рыночной цены, которую стоили эти предприятия", - сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что приватизация является одним из приоритетов для развития украинской экономики. Он отметил, что Фодном госимущества разработан соответствующий график приватизации госпредприятий.

"Мы планируем приватизацию и малую, и среднюю, и крупную, она в разных количествах в различных временных рамках растянута для того, чтобы потенциально получить наибольший эффект от этой приватизации", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее Фонд госимущества сообщал, что Украина откажется от проведения крупной приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках

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