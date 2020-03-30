Украина приостановит большую приватизацию на время кризиса, - Фонд госимущества
Об этом заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook .
"В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственные предприятия до стабилизации ситуации на финансовых рынках", - написал Сенниченко.
Также глава ФГИ подчеркнул, что курс на приватизацию и привлечение инвестиций в экономику Украины останется неизменным.
"Не стратегические объекты и избыточное имущество должны быть переданы на честных и конкурентных аукционах компетентным инвесторам", - добавил Сенниченко.
Подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается. В частности, для быстрого выставления на аукционы объектов после окончания кризиса проводятся аудиты и разрабатываются маркетинговые материалы, отметил он.
Сенниченко добавил, что малая приватизация будет продолжена. По его мнению, это даст украинцам возможность сохранить сбережения и инвестировать в свою страну во время недоверия к мировым валютам и волатильности на рынках.
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