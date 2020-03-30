Украина приостановит большую приватизацию на время кризиса, - Фонд госимущества

30 марта, 2020, 11:38

Украина откажется от проведения большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках

Об этом заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook .

"В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственные предприятия до стабилизации ситуации на финансовых рынках", - написал Сенниченко.

Также глава ФГИ подчеркнул, что курс на приватизацию и привлечение инвестиций в экономику Украины останется неизменным.

"Не стратегические объекты и избыточное имущество должны быть переданы на честных и конкурентных аукционах компетентным инвесторам", - добавил Сенниченко.

Подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается. В частности, для быстрого выставления на аукционы объектов после окончания кризиса проводятся аудиты и разрабатываются маркетинговые материалы, отметил он.

Сенниченко добавил, что малая приватизация будет продолжена. По его мнению, это даст украинцам возможность сохранить сбережения и инвестировать в свою страну во время недоверия к мировым валютам и волатильности на рынках.