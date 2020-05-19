На стадионе Евро-2012 снова будут проводиться матчи чемпионата Украины по футболу

19 мая, 2020, 15:47

Львовский "Рух" сменит домашний стадион, если сумеет выйти в украинскую премьер-лигу

Об этом сообщает "Спортивка" в twitter.

Свои домашние матчи клуб планирует проводить на "Арене-Львов"

"Рух" в случае выхода в украинскую премьер-лигу основным стадионом для проведения домашних игр подаст "Арену-Львов". Уютный "Скиф" не удастся быстро подтянуть к аттестационным требованиям элитной лиги украинского футбола ", - говорится в сообщении.

В турнирной таблице первой лиги львовский "Рух" идет на первой строчке.

"Рух" в случае выхода в украинскую премьер-лигу (а кто-то сомневается?) основным стадионом для проведения домашних игр подаст "Арену-Львов". Уютный "Скиф" не удастся быстро подтянуть к аттестационным требованиям элитной лиги украинского футбола - Спортивка (@Sportyvka) May 19, 2020