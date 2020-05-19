 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНа стадионе Евро-2012 снова будут проводиться матчи чемпионата Украины по футболу

На стадионе Евро-2012 снова будут проводиться матчи чемпионата Украины по футболу


фото: Getty Images
Львовский "Рух" сменит домашний стадион, если сумеет выйти в украинскую премьер-лигу

Об этом сообщает "Спортивка" в twitter.

Свои домашние матчи клуб планирует проводить на "Арене-Львов"

"Рух" в случае выхода в украинскую премьер-лигу основным стадионом для проведения домашних игр подаст "Арену-Львов". Уютный "Скиф" не удастся быстро подтянуть к аттестационным требованиям элитной лиги украинского футбола ", - говорится в сообщении.

В турнирной таблице первой лиги львовский "Рух" идет на первой строчке.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

19 мая, 2020 вторник

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать