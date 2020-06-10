Бывший селекционер "Шахтера" пренебрежительно высказался об украинских футболистах
Об этом сообщает Twente Fans.
По его словам, в Украине вообще нет креативных футболистов, поэтому украинские клубы вынуждены искать атакующих игроков за рубежом.
"Мне нравятся креативные игроки. Я считаю, что бразильцы и африканцы - отличные футболисты. В Украине вообще нет креативных игроков, поэтому они всегда берут их из-за границы. Поэтому я бы не стал спешить с покупкой украинского игрока", - сказал Штреер.
Голландец работал в "Шахтере" с 2007 по 2010 год. При его содействии в клуб пришли бразильцы Дуглас Коста и Алекс Тейшейра, которые затем были проданы за 30 млн и 50 млн евро соответственно.
Сейчас Штреер работает в нидерландском "Твенте".
- Напомним, 1 июня стало известно, что Дуглас Коста, который ранее выступал за донецкий "Шахтер", может перейти из "Ювентуса" в "Атлетико" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-