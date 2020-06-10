Бывший селекционер "Шахтера" пренебрежительно высказался об украинских футболистах

10 июня, 2020, 15:36

Бывший глава селекционной службы "Шахтера" Ян Штреер заявил, что в Украине вообще нет креативных футболистов

Об этом сообщает Twente Fans.

По его словам, в Украине вообще нет креативных футболистов, поэтому украинские клубы вынуждены искать атакующих игроков за рубежом.

"Мне нравятся креативные игроки. Я считаю, что бразильцы и африканцы - отличные футболисты. В Украине вообще нет креативных игроков, поэтому они всегда берут их из-за границы. Поэтому я бы не стал спешить с покупкой украинского игрока", - сказал Штреер.

Голландец работал в "Шахтере" с 2007 по 2010 год. При его содействии в клуб пришли бразильцы Дуглас Коста и Алекс Тейшейра, которые затем были проданы за 30 млн и 50 млн евро соответственно.

Сейчас Штреер работает в нидерландском "Твенте".

Напомним, 1 июня стало известно, что Дуглас Коста, который ранее выступал за донецкий "Шахтер", может перейти из "Ювентуса" в "Атлетико" .

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