Экс-игрок "Шахтера" подписал контракт с любительской командой
11 июня, 2020, 11:34
Любительский футбольный клуб "Сумы" подписал контракт с бывшим игроком донецкого "Шахтера" Владимир Приемовым
Об этом сообщает официальный сайт сумского клуба.
Детали и срок контрактного соглашения пока не сообщаются. В планах команды участие в чемпионате Украины и Кубке Украины среди любительских команд.
34-летний Владимир Приемов известен благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер" и "Металлург", одесский "Черноморец", харьковский "Металлист", запорожский "Металлург" и "Александрию". Последним клубом хавбека был белорусский "Витебск".
На счету Приемова 16 матчей и 4 забитых мяча за молодежную сборную Украины.
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