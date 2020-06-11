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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Шахтера" подписал контракт с любительской командой

Экс-игрок "Шахтера" подписал контракт с любительской командой


фото: olimpik.com.ua
Любительский футбольный клуб "Сумы" подписал контракт с бывшим игроком донецкого "Шахтера" Владимир Приемовым

Об этом сообщает официальный сайт сумского клуба.

Детали и срок контрактного соглашения пока не сообщаются. В планах команды участие в чемпионате Украины и Кубке Украины среди любительских команд.

34-летний Владимир Приемов известен благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер" и "Металлург", одесский "Черноморец", харьковский "Металлист", запорожский "Металлург" и "Александрию". Последним клубом хавбека был белорусский "Витебск".

На счету Приемова 16 матчей и 4 забитых мяча за молодежную сборную Украины.

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