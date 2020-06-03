Сельский клуб впервые в истории подписал контракт с африканским футболистом

3 июня, 2020, 19:17

Ковалевский "Колос" объявил о трансфере сенегальского игрока Мамаду Данфи

Об этом сообщает официальный сайт клуба .

Футболист уже дебютировал за клуб из Ковалевки в товарищеском матче против донецкого "Олимпика" (1:2). Первый в истории "Колоса" африканский легионер будет выступать под 94-м номером.

Детали трансфера 19-летнего сенегальца не сообщаются. По информации Тransfermarkt, переход состоялся на правах свободного агента. Немецкий портал оценивает игрока в 50 тыс. евро.

В 2019 году Мамаду Данфи дебютировал за сборную Сенегала. В этом же году играл с сенегальской сборной в финале чемпионата Африки U-20 и четвертьфинале чемпионата мира U-20.