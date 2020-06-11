Египет открывает границы для иностранных туристов

11 июня, 2020, 18:15

Правительство Египта приняло решение об открытии границ для иностранных туристов

Об этом сообщает Reuters.

С 1 июля власти планируют открыть для посещения иностранными туристами курорты на юге Синая - Шарм-эль-Шейх и Дахаб, а также Хургаду и Марса-Алам на побережье Красного моря.

На берегу Средиземного моря власти планируют открыть курорт Мерса-Метрух.

Кроме того, правительство сообщило об ослаблении некоторых карантинных мер в течение следующих нескольких недель - сокращении комендантского часа и увеличении времени работы магазинов на один час.

Отметим, что египетское правительство позволило отелям страны начать принимать гостей с 15 мая, но загрузкой в 25% от максимальной заполняемости.

Ранее сообщалось, что Турция откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит регулярные пассажирские перевозки из Украины с 1 июля.