Египет открывает границы для иностранных туристов
Об этом сообщает Reuters.
С 1 июля власти планируют открыть для посещения иностранными туристами курорты на юге Синая - Шарм-эль-Шейх и Дахаб, а также Хургаду и Марса-Алам на побережье Красного моря.
На берегу Средиземного моря власти планируют открыть курорт Мерса-Метрух.
Кроме того, правительство сообщило об ослаблении некоторых карантинных мер в течение следующих нескольких недель - сокращении комендантского часа и увеличении времени работы магазинов на один час.
Отметим, что египетское правительство позволило отелям страны начать принимать гостей с 15 мая, но загрузкой в 25% от максимальной заполняемости.
Ранее сообщалось, что Турция откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит регулярные пассажирские перевозки из Украины с 1 июля.
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