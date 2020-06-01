В МИД назвали дату открытия границ с Турцией

1 июня, 2020, 17:50

С 1 июля Турция откроет свои границы для иностранных туристов, а также возобновит регулярные пассажирские перевозки с Украиной

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает пресс-служба МИД.

"Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года. Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом", - говорится в сообщении.

Внешнеполитические ведомства двух стран договорились, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел состоится в Анталье.

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