Донецкая ОГА предлагает поставить банкоматы на линии разграничения

11 июня, 2020, 22:29

Донецкая областная госадминистрация выступает против открытия КПВВ, но за предоставление возможности получить украинские пенсии людям с временно оккупированных территорий

Об этом на пресс-брифинге в Краматорске заявил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко, сообщает Укринформ.

"Какая позиция облгосадминистрации? Это пока не открывать пункты пропуска въезда-выезда. Но обеспечить, и разработан определенный механизм, получение пенсий пенсионерами, которые будут двигаться с временно оккупированной территории", - сказал глава области.

Он отметил, что предложение получения пенсионерами пенсии не предполагает открытие КПВВ.

"Именно для того, чтобы снять это напряжение, люди имеют возможность просто прийти на подконтрольную территорию, то есть выйти с нуля на территорию КПВВ и получить пенсию, но без допуска дальше на территорию подконтрольную. Получили пенсию - и вернулись назад, потому что это основная их цель на этом этапе, чтобы не двигаться дальше", - пояснил Кириленко.

Он предположил, что это будет сложно, потому что на это нужно много банкоматов, много наличности. Это также будет 2-3 часа в день и несколько раз в неделю, не больше, поэтому, конечно, будет много недовольных.

"Это поэтапно будет давать возможность получить пенсионерами денежные средства, которые им на карточные счета поступали в течение трех месяцев. Но это предполагает получение, но не переход на подконтрольную территорию", - сказал Кириленко.

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