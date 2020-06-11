 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦИК разрешила голосовать на местных выборах украинцам без регистрации

ЦИК разрешила голосовать на местных выборах украинцам без регистрации

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила голосовать на местных выборах украинцам без регистрации, Таким образом правом голоса смогут воспользоваться более 1 млн избирателей

Об этом сообщает пресс служба ЦИК.

Отмечается, что ЦИК утвердила порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства. Постановление вступает в силу с 1 июля.

Согласно оценкам комиссии, более 1 млн украинцев не имели возможности реализовать право голоса на местных выборах, поскольку не имеют прописки. К этой категории относятся и те, кому на момент голосования исполнится 18 лет, но по определенным причинам не могут зарегистрироваться по месту жительства.

Следовательно, орган ведения Государственного реестра сможет определить избирательный адрес по месту фактического проживания. Для этого избирателю необходимо обратиться в орган ведения Госреестра избирателей с заявлением о включении в него и/или об изменении избирательного адреса по месту жительства.

Заявление можно подать в бумажной форме и через интернет (в этом случае с квалифицированным электронной подписью избирателя). Заявление можно подать в период между и в первые пять дней избирательного процесса.

В случае, если избирательный адрес уже была определена по месту жительства, то изменить его можно не ранее чем через 180 дней после внесения предварительной записи в реестр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать