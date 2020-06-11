11 июня, 2020, 18:32

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила голосовать на местных выборах украинцам без регистрации, Таким образом правом голоса смогут воспользоваться более 1 млн избирателей

Об этом сообщает пресс служба ЦИК.

Отмечается, что ЦИК утвердила порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства. Постановление вступает в силу с 1 июля.

Согласно оценкам комиссии, более 1 млн украинцев не имели возможности реализовать право голоса на местных выборах, поскольку не имеют прописки. К этой категории относятся и те, кому на момент голосования исполнится 18 лет, но по определенным причинам не могут зарегистрироваться по месту жительства.

Следовательно, орган ведения Государственного реестра сможет определить избирательный адрес по месту фактического проживания. Для этого избирателю необходимо обратиться в орган ведения Госреестра избирателей с заявлением о включении в него и/или об изменении избирательного адреса по месту жительства.

Заявление можно подать в бумажной форме и через интернет (в этом случае с квалифицированным электронной подписью избирателя). Заявление можно подать в период между и в первые пять дней избирательного процесса.

В случае, если избирательный адрес уже была определена по месту жительства, то изменить его можно не ранее чем через 180 дней после внесения предварительной записи в реестр.

В понедельнику, 18 мая 2020 года, на очередном заседании ЦИК был утвержден новый порядок рассмотрения обращения избирателя по изменениюя избирательного адреса.

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