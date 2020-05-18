ЦИК изменила порядок выборов: разрешили голосовать по месту фактического проживания

18 мая, 2020, 18:50

В понедельник, 18 мая, на очередном заседании ЦИК был утвержден новый порядок рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса

Об этом сообщили на сайте ЦИК.

"Предполагается, что избиратель может подать заявление об изменении избирательного адреса в орган ведения ДРВ как в бумажной, так и в электронной форме с использованием сети Интернет. Заявление в бумажной форме может быть подано также через уполномоченное лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством, что позволит беспрепятственно воспользоваться этой процедурой людям с инвалидностью", - говорится в сообщении.

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Согласно новому порядку, изменение избирательного адреса возможно безотносительно к регистрации места жительства. Это позволит внутренне перемещенным лицам и другим избирателям, которые по определенным причинам вынуждены проживать не по месту своей регистрации, принять участие в местных выборах 2020 года.

Напомним, согласно законодательству местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

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