Чемпион UFC показал совместную тренировку с Тайсоном
11 июня, 2020, 20:20
Бывший чемпион UFC Сехудо выложил видео с совместной тренировки с американским боксером Майком Тайсоном
Видео Сехудо выложил в Instagram.
В ролике Майк Тайсон дает советы бывшему чемпиону UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легчайшем (до 61 кг) и легком (до 70 кг) весе американцу Сехудо, который вырабатывает боксерские навыки.
- Напомним, 28 мая Майк Тайсон спровоцировал массовую драку во время рестлерского шоу в США.
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