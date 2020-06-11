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Espreso.tvСпортЧемпион UFC показал совместную тренировку с Тайсоном

Чемпион UFC показал совместную тренировку с Тайсоном


фото: Instagram
Бывший чемпион UFC Сехудо выложил видео с совместной тренировки с американским боксером Майком Тайсоном

Видео Сехудо выложил в Instagram.

В ролике Майк Тайсон дает советы бывшему чемпиону UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легчайшем (до 61 кг) и легком (до 70 кг) весе американцу Сехудо, который вырабатывает боксерские навыки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Training with the legendary @kingsmma_hb and the watchful eye of Uncle Mike . # C4

Публикация от Henry Cejudo (@henry_cejudo)

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