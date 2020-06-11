Чемпион UFC показал совместную тренировку с Тайсоном

11 июня, 2020, 20:20

Бывший чемпион UFC Сехудо выложил видео с совместной тренировки с американским боксером Майком Тайсоном

Видео Сехудо выложил в Instagram.

В ролике Майк Тайсон дает советы бывшему чемпиону UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легчайшем (до 61 кг) и легком (до 70 кг) весе американцу Сехудо, который вырабатывает боксерские навыки.

Напомним, 28 мая Майк Тайсон спровоцировал массовую драку во время рестлерского шоу в США.

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