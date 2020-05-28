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Espreso.tvСпортТайсон устроил драку со звездами UFC во время рестлерского шоу. ВИДЕО

Тайсон устроил драку со звездами UFC во время рестлерского шоу. ВИДЕО


фото: twitter
Американский боксер Майк Тайсон спровоцировал массовую драку во время рестлерского шоу в США

Об этом сообщает B/R Wrestling в twitter.

В Джексонвилле (США) экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вместе с бывшими чемпионами UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Витором Белфордом, Генри Сехудо и Рашад Эванс посетил рестлерское шоу All Elite Wrestling's Dynamite.

Тайсон появился на ринге в компании представителей смешанных единоборств и спровоцировал драку со звездой рестлерского промоушена WWE Крисом Джерико, в которой приняли участие другие бойцы.

  • Напомним, 27 мая американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что достижения знаменитого тяжеловеса Майка Тайсона существенно преувеличены.

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