Тайсон устроил драку со звездами UFC во время рестлерского шоу. ВИДЕО
28 мая, 2020, 09:49
Американский боксер Майк Тайсон спровоцировал массовую драку во время рестлерского шоу в США
Об этом сообщает B/R Wrestling в twitter.
В Джексонвилле (США) экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вместе с бывшими чемпионами UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Витором Белфордом, Генри Сехудо и Рашад Эванс посетил рестлерское шоу All Elite Wrestling's Dynamite.
Тайсон появился на ринге в компании представителей смешанных единоборств и спровоцировал драку со звездой рестлерского промоушена WWE Крисом Джерико, в которой приняли участие другие бойцы.
MIKE TYSON AND CHRIS JERICHO BRAWL- B / R Wrestling (@BRWrestling) May 28, 2020
(via @AEWonTNT ) pic.twitter.com/6OuNKfkqAR
- Напомним, 27 мая американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что достижения знаменитого тяжеловеса Майка Тайсона существенно преувеличены.
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