Заболеваемость COVID-19 позволяет постепенный выход из карантина, - Ляшко

10 июня, 2020, 14:09

Главный государственный санитарный врач Ляшко заявил, что количество новых случаев заболеваемости COVID-19 позволяет постепенно выходить из карантина

Об этом он сказал во время брифинга, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ослабление карантина - это вынужденный шаг, на который идет наша страна с учетом стабилизации эпидемической ситуации и запуском экономики. Поэтому, разрабатывая этапы ослабления или выхода из карантина, мы ищем баланс, чтобы не было резкого роста случаев коронавирусной болезни. Динамика, которую мы замечаем, остается в нашей стратегии сдерживания, то есть количество случаев не превышает среднее, определенное нами количество, что позволяет нам переходить к следующим этапам ослабления", - отметил Ляшко.

По его словам, наблюдается "сокращение количества госпитализаций и количества людей, которые попадают в отделение интенсивной терапии".

Он сообщил, что по состоянию на утро 10 июня почти 3,2 тысячи коек заняты пациентами с коронавирусной болезнью, 98 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.