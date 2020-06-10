Заболеваемость COVID-19 позволяет постепенный выход из карантина, - Ляшко
Об этом он сказал во время брифинга, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Ослабление карантина - это вынужденный шаг, на который идет наша страна с учетом стабилизации эпидемической ситуации и запуском экономики. Поэтому, разрабатывая этапы ослабления или выхода из карантина, мы ищем баланс, чтобы не было резкого роста случаев коронавирусной болезни. Динамика, которую мы замечаем, остается в нашей стратегии сдерживания, то есть количество случаев не превышает среднее, определенное нами количество, что позволяет нам переходить к следующим этапам ослабления", - отметил Ляшко.
По его словам, наблюдается "сокращение количества госпитализаций и количества людей, которые попадают в отделение интенсивной терапии".
Он сообщил, что по состоянию на утро 10 июня почти 3,2 тысячи коек заняты пациентами с коронавирусной болезнью, 98 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина.
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