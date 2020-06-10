Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем имеет чемпион "Формулы-1" Шумахер

10 июня, 2020, 13:40

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер в результате черепно-мозговой травмы страдает от проблем с нервной системой и атрофии мышц

Об этом сообщает GrandPX .

Как отметил кардиохирург Филипп Менаше, который уже занимался лечением гонщика "Формулы-1" ранее, Шумахеру предстоит экспериментальная операция по введению стволовых клеток в сердечную ткань. В прошлом году сообщалось, что Михаэль уже проходил подобную процедуру.

"Цель состоит в том, чтобы восстановить нервную систему Михаэля", - сказал Менаше.

Нейрохирург Никола Аккьяри рассказал, что Шумахер также страдает от атрофии мышц и остеопороза.

"За последние 20 лет наука добилась огромного прогресса в области лечения стволовыми клетками. Но это не меняет того факта, что мы все еще мало знаем о человеческом мозге. Мы не можем сказать, какие результаты это лечение принесет", - отметил Аккьяри.

В декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжелые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить все в тайне.

Напомним, в ноябре 2019 г. жена Михаэля Шумахера заявила, что семья не разглашает информацию о состоянии пилота по его собственной просьбе .

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