В Польше за три дня зафиксировали антирекорд по коронавирусу

9 июня, 2020, 17:08

В Польше за последние три дня зафиксировано рекордное количество инфицированных коронавирусом: ежедневно более 570 случаев, в то же время в понедельник был установлен "рекорд" от начала пандемии - 599 случаев

Как сообщил во вторник в эфире RMF.FM министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, такое высокое количество инфицированных объясняется проведением общих тестов среди шахтеров и членов их семей в Силезском угольном бассейне.

"Рекорд заболеваемости возникает из беспрецедентности наших действий в Европе: мы делаем тесты на крупных предприятиях, какими являются шахты", - заявил Шумовский.

Он добавил, шо проводятся общие тесты всех шахтеров и членов их семей в связи с высоким уровнем инфицирования среди горняков.

Шумовский отметил, шо в Польше эпидемия не закончилась, и кроме шахт на юге страны есть еще несколько других организаций, в основном - на предприятиях и в больницах.

Глава Минздрава РП отметил, что в последнее время поляки часто не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Поэтому правительство рассматривает различные сценарии, в том числе усиление санитарно-эпидемиологического режима. Впрочем, он исключил повторный полный локдаун страны.

Шумовский просит всех кандидатов в президенты призвать своих сторонников соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, в частности носить маски во время встреч.

Министр также не исключил, что перед выборами он будет рекомендовать в отдельных уездах проведение выборов только дистанционно, по почте.

По информации Минздрава, обнародованной в Twitter, по состоянию на 9 июня в Польше количество инфицированных возросло до 27 365, 1 172 человека умерли. Вылечились уже 13 196 человек.

Напомним, в Польше решили с сегодняшнего дня прекратить добычу угля на 12 шахтах на три недели из-за вспышки коронавируса в шахтерских районах страны.