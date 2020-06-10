 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Одессе обвалился 4-этажный дом, 25 человек эвакуировали, - Аваков

В Одессе обвалился 4-этажный дом, 25 человек эвакуировали, - Аваков


фото: twitter.com/AvakovArsen
В Одессе обрушился четырехэтажный жилой дом

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

По его информации, на месте обвала ощущается сильный запах газа. Информации о жертвах нет.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

  • Напомним, 18 мая в Одессе по адресу ул.Торговая, 20 частично обвалилась стена 4-этажного жилого дома с мансардой на 30 квартир, в которых прописано 41 чел. Обрушение произошло около 16:25 понедельника. Спасатели провели эвакуацию 8 чел., Из которых двое детей. Информации о пострадавших нет.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июня, 2020 среда

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

10 июня, 2020 среда

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать