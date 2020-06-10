В Одессе обвалился 4-этажный дом, 25 человек эвакуировали, - Аваков
10 июня, 2020, 08:13
В Одессе обрушился четырехэтажный жилой дом
Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Twitter.
По его информации, на месте обвала ощущается сильный запах газа. Информации о жертвах нет.
На месте происшествия работают спасатели и полиция.
Обвал 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре.- Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2020
25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет.
На месте работают спасатели и полиция. pic.twitter.com/no1ReQas7m
- Напомним, 18 мая в Одессе по адресу ул.Торговая, 20 частично обвалилась стена 4-этажного жилого дома с мансардой на 30 квартир, в которых прописано 41 чел. Обрушение произошло около 16:25 понедельника. Спасатели провели эвакуацию 8 чел., Из которых двое детей. Информации о пострадавших нет.