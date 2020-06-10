В Минздраве рассказали, когда болельщиков пустят на украинские стадионы
Об этом Ляшко заявил на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, большинство европейских чемпионатов возобновились после карантина без зрителей на трибунах.
"Внимательно отслеживаем ситуацию в странах Европы. Матчи бундеслиги возобновились 16 мая и продолжаются без зрителей. Серия А вернется 20 июня - без зрителей, Дания с 28 мая - без зрителей, Испания с 11 июня - без зрителей", - рассказал Ляшко.
Вместе с тем он отметил, что в Польше разрешили вернуться зрителям на трибуны 19 июня, и Украина будет изучать опыт соседей.
"Возвращение болельщиков произошло только в Польше, где зрителям позволили прийти с 19 июня, но наполненность стадиона не более 25%. Также в Венгрии, но болельщикам разрешается занимать только каждое четвертое место. Более ориентируемся на Польшу, общаемся с коллегами и будем принимать решение. пока футбольные матчи в Украине проводятся без зрителей ", - сказал Ляшко.
- Напомним, 10 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко обратился в Министерство здравоохранения с просьбой позволить болельщикам посещать матчи.
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