В Минздраве рассказали, когда болельщиков пустят на украинские стадионы

10 июня, 2020, 12:21

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина в вопросе возвращения болельщиков на трибуны ориентируется на опыт Польши

Об этом Ляшко заявил на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, большинство европейских чемпионатов возобновились после карантина без зрителей на трибунах.

"Внимательно отслеживаем ситуацию в странах Европы. Матчи бундеслиги возобновились 16 мая и продолжаются без зрителей. Серия А вернется 20 июня - без зрителей, Дания с 28 мая - без зрителей, Испания с 11 июня - без зрителей", - рассказал Ляшко.

Вместе с тем он отметил, что в Польше разрешили вернуться зрителям на трибуны 19 июня, и Украина будет изучать опыт соседей.

"Возвращение болельщиков произошло только в Польше, где зрителям позволили прийти с 19 июня, но наполненность стадиона не более 25%. Также в Венгрии, но болельщикам разрешается занимать только каждое четвертое место. Более ориентируемся на Польшу, общаемся с коллегами и будем принимать решение. пока футбольные матчи в Украине проводятся без зрителей ", - сказал Ляшко.

Напомним, 10 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко обратился в Министерство здравоохранения с просьбой позволить болельщикам посещать матчи.

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