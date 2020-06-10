Павелко обратился в Минздрав с просьбой разрешить зрителям посещать футбольные матчи

10 июня, 2020, 10:39

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко обратился в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить болельщикам посещать матчи

Об этом Павелко сообщил в facebook.

По его словам, УАФ прилагает усилия, чтобы вернуть зрителей и журналистов на трибуны.

"После восстановления соревнований, как и обещал, УАФ делает все возможное, чтобы вернуть на трибуны болельщиков и журналистов. Опыт некоторых стран Европы показывает, что в некоторых регионах, где смягчены карантинные ограничения, это возможно. Сейчас речь идет о формате заполнения не более, чем на 10-25%. Но и такая перспектива станет еще одной важной победой", - написал Павелко.

Он добавил, что УАФ отправила предложение по смягчению карантина на стадионах министру здравоохранения и главному санитарному врачу Украины.

"Теперь главная задача - создать безопасную возможность, с четким соблюдением медицинского протокола, журналистам работать на матчах, а болельщикам поддерживать команды", - отметил Павелко.

Напомним, 30 мая, после карантина матчем между "Колосом" и "Десной" возобновился чемпионат Украины по футболу , игры которого пока запрещено посещать зрителям.

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