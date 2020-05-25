Известный украинский тренер умер в возрасте 57 лет
25 мая, 2020, 19:47
В возрасте 56 лет от инфаркта скончался тренер по биатлону Роман Зубрилов
Об этом сообщает "Чемпион".
Специалист был заслуженным тренером Украины и кандидатом педагогических наук, написал две книги по стрельбе.
В период с 1993 по 2000 год он тренировал легендарную украинскую биатлонистку, 4-кратную чемпионку мира и 21-кратную победительницу этапов Кубка мира Елену Зубрилову.
Последние восемь лет Роман Зубрилов работал в сборной Тюменской области.
- 25 мая бывший футболист итальянской "Ромы" Джозеф Буассе умер в возрасте 21 года в результате сердечного приступа .
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