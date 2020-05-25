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Espreso.tvСпортИзвестный украинский тренер умер в возрасте 57 лет

Известный украинский тренер умер в возрасте 57 лет


фото: biathlon.com.ua
В возрасте 56 лет от инфаркта скончался тренер по биатлону Роман Зубрилов

Об этом сообщает "Чемпион".

Специалист был заслуженным тренером Украины и кандидатом педагогических наук, написал две книги по стрельбе.

В период с 1993 по 2000 год он тренировал легендарную украинскую  биатлонистку, 4-кратную чемпионку мира и 21-кратную победительницу этапов Кубка мира Елену Зубрилову.

Последние восемь лет Роман Зубрилов работал в сборной Тюменской области.

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