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Espreso.tvСпортУкраинский боксер Гвоздик неожиданно объявил о завершении карьеры

Украинский боксер Гвоздик неожиданно объявил о завершении карьеры


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в 33 года решил завершить карьеру

Об этом сообщает Tribuna.com .

Гвоздик подтвердил, что решил завершить карьеру, и заявил, что пока воздержится от дальнейших комментариев.

Последний поединок боксер провел 19 октября 2019 г. и проиграл нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву в бою за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).

Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Александр Гвоздик владел чемпионским поясом WBC, в декабре 2018 г. отобрал у многолетнего лидера дивизиона канадца Адониса Стивенсона.

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