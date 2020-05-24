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Espreso.tvСпортУкраинский боксер договаривается о чемпионском бое против россиянина

Украинский боксер договаривается о чемпионском бое против россиянина


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Гвоздик может провести бой против чемпиона мира WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола из России

Об этом заявил менеджер россиянина Вадим Корнилов во время трансляции Luckypunch.net в Instagram.

По его словам, если обладатель титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол не договорится с другими соперниками, то он встретится с бывшим обладателем пояса WBC (Всемирного боксерского совета) Александром Гвоздиком.

"Если это кому-то будет интересно, если кто-то захочет за это заплатить или показать, то мы будем обсуждать все варианты. Сейчас Гвоздика нет в рейтинге WBA. В рейтинге WBC украинец третий в рейтингах IBF и WBO - седьмой. Но, если других вариантов не будет, то бой с Александром Гвоздиком очень интересен", - сказал Корнилов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджер Бивола: «Если других вариантов Не будет, то бой с Гвоздиком очень интересен». @vadimkteam, менеджер чемпиона мира #WBA в полусреднем весе @bivol_d (17-0, 11 КО), в прямом эфире Instagram Luckypunch.net заявил, что его подопечный может провести бой против экс-обладателя пояса @wbcboxing @alex_gvozdyk (17-1 , 14 КО), если не будет других вариантов. «Почему не актуален? Если это кому-то будет интересно, если кто-то захочет за это заплатит или показать, то мы будем обсуждать все варианты. Которых, кстати, не так много. Если будет бой с другим чемпионом или с другим боксером, який будет выше в рейтинге, то он будет более интересен. Но, если других вариантов Не будет, то бой с Александром Гвоздиком очень интересен. . Это хороший бой, интересный ». . # мировойбокс # корнилов # бивол # гвоздик # прямойэфир # лакипанчнет #worldboxing #kornilov #bivol #gvozdyk #luckypunchnet

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