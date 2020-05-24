Украинский боксер договаривается о чемпионском бое против россиянина

24 мая, 2020, 20:02

Украинский боксер Александр Гвоздик может провести бой против чемпиона мира WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола из России

Об этом заявил менеджер россиянина Вадим Корнилов во время трансляции Luckypunch.net в Instagram.

По его словам, если обладатель титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол не договорится с другими соперниками, то он встретится с бывшим обладателем пояса WBC (Всемирного боксерского совета) Александром Гвоздиком.

"Если это кому-то будет интересно, если кто-то захочет за это заплатить или показать, то мы будем обсуждать все варианты. Сейчас Гвоздика нет в рейтинге WBA. В рейтинге WBC украинец третий в рейтингах IBF и WBO - седьмой. Но, если других вариантов не будет, то бой с Александром Гвоздиком очень интересен", - сказал Корнилов.

Напомним, 9 апреля Артур Бетербиев заявил, что даст Александру Гвоздику право на реванш, если украинец вновь получит титул.

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