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Espreso.tvСпортУЕФА определился с датой восстановления Лиги чемпионов

УЕФА определился с датой восстановления Лиги чемпионов


фото: AS
УЕФА планирует возобновить розыгрыш Лиги чемпионов 8-9 августа, когда состоятся повторные матчи 1/8 финала

Об этом сообщает AS.

УЕФА составил план завершения Лиги чемпионов, который исполнительный комитет организации планирует утвердить 17 июня. По данным источника, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов могут состояться 8 и 9 августа.

12 августа в Лиссабоне планируется начать мини-турнир, в котором восемь команд сыграют в формате плей-офф из одного матча. Игры состоятся на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш" без зрителей.

В четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли французский ПСЖ, испанский "Атлетико", итальянская "Аталанта" и немецкий "Лейпциг".

Еще четыре участника четвертьфиналов пока не определены, так как необходимо провести четыре повторных матча 1/8 финала: "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) (первый матч - 1: 2), "Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия) (0: 3), "Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия) (1: 0), "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания) (1: 1).

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