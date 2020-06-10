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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: суд оставил Кузьменко под стражей

Убийство Шеремета: суд оставил Кузьменко под стражей


фото: reuters
Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтерку Юлию Кузьменко

Об этом объявила председательствующая судья, сообщает "Укринформ".

"Решение Печерского суда от 26 мая оставить без изменения, жалобу защитника Беспалого в интересах Кузьменко оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Кузьменко хотели взять на поруки ряд лиц, среди которых - и народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудык.

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  • Напомним, активисты требуют гарантий прозрачности суда по фигурантам дела в убийстве Шеремета.

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