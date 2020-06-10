Убийство Шеремета: суд оставил Кузьменко под стражей
10 июня, 2020, 16:32
Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтерку Юлию Кузьменко
Об этом объявила председательствующая судья, сообщает "Укринформ".
"Решение Печерского суда от 26 мая оставить без изменения, жалобу защитника Беспалого в интересах Кузьменко оставить без удовлетворения", - сказала судья.
Кузьменко хотели взять на поруки ряд лиц, среди которых - и народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудык.
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Напомним, активисты требуют гарантий прозрачности суда по фигурантам дела в убийстве Шеремета.
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