Убийство Шеремета: активисты требуют гарантий прозрачности суда по фигурантам дела

9 июня, 2020, 16:42

Активисты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием обеспечить прозрачность судебного процесса по фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь

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"Требуем от вас, как Президента Украины, гарантировать выполнение норм Конституции Украины, соблюдения конституционных прав и свобод Ю.Кузьменко, А.Антоненко, Я.Дугарь, обеспечить справедливое рассмотрение этого дела независимым и беспристрастным судом с тем, чтобы не продолжалось безосновательное удержание за решеткой невиновных людей и украинское общество не утратило веру в справедливость и правосудие в Украине", - говорится в обращении.

Активисты напомнили, что 6 месяцев прошло с тех пор, как 12 декабря 2019 года на брифинге, проведенном МВД, Дугарь, Кузьменко и Антоненко "объявили "убийцами" и полиция озвучила свою версию событий", что полгода общество наблюдает за этим делом, и 6 месяцев Кузьменко и Антоненко находятся под арестом.

"Общество наблюдает следующее: адвокаты подозреваемых предоставляют доказательства, опровергающие обоснованность подозрения и наличие каких-либо рисков относительно препятствования следствию со стороны этих людей, нет никаких оснований считать, что именно эти люди причастны к убийству Павла Шеремета. Несмотря на это, суды выносят немотивированные решения об избрании и продлении действия мер пресечения Ю.Кузьменко, А.Антоненко, Я.Дугарь", - уточняется в обращении.

Активисты выразили мнение, что суды не могут быть объективными и независимыми, "поскольку еще 12 декабря 2019 года этих людей назначили "убийцами", транслируя на всю страну брифинг МВД", и отметили, что в СМИ должностные лица госорганов сделали немало заявлений о причастности этих лиц к убийству Шеремета; именно это каждый раз предопределяет результаты судебных решений ".

Отмечается, что это - "вопиющие нарушения прав человека, о чем свидетельствует практика Европейского суда (по правам человека, - ред.)".

"Если украинская судебная система будет не способна дать надлежащую оценку таким "доказательствам" следствия и продолжать держать за решеткой невиновных людей, то Европейский суд по правам человека однозначно примет во внимание все аргументы и примет решение с точки зрения объективного наблюдателя и ответчиком в таком случае будет государство Украина", - уточнили активисты.