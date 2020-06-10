Ткаченко пообещал передать в Минфин документы для финансирования Центра Довженко

10 июня, 2020, 21:29

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко дал распоряжение по подготовке подачи документов в Министерство финансов на выделение средств для финансирование Центра Довженко

Об этом министр сообщил в Facebook по результатам совещания, посвященного финансированию Центра Довженко.

"Для восстановления работы Довженко-центра нужно 8,6 млн грн. Аргументы Ивана Козленко касаемо этой суммы - обоснованы. С одной стороны, сумма базируется на планах центра за 2019 год, а с другой - из-за кризиса пандемии и полной остановки деятельности его доходы от аренды упали на 15-20%. Для центра и его сотрудников встал вопрос выживания, для украинской культуры - сохранение наследия прошлого и защиту будущего. Как министр дал распоряжение по подготовке подачи документов в Минфин на выделение средств ", - отметил Ткаченко.

Министр отметил, что паспорт бюджетной программы уже готовится и будет согласован.

"Как только получим деньги от Минфина, перейдем к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса", - подчеркнул Ткаченко.

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