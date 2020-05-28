Директор Довженко-Центра подал в отставку из-за отсутствия финансирования
Заявление он обнародовал в Facebook.
"Паспорт бюджетной программы Минфин вернул Минкульту без согласования. Следовательно, финансирования не будет", - написал он.
В заявлении он просит назначить временно исполняющего обязанности генерального директора "Национального центра Александра Довженко" из руководящего состава предприятия.
"К сожалению, из-за вопиющей некомпетентности и откровенного саботажа вновь назначенной на сомнительном конкурсе председателя Госкино Кудерчук М.М. и начальника управления экономического развития и финансов Министерства Якубивского В.В., паспорта бюджетной программы 3806030 сих пор не подписаны, в Министерство финансов Украины подана заведомо некорректная информация по результативным показателям Центра, а любая коммуникация с Центром со стороны обоих должностных лиц игнорируется", - пишет Козленко.
Он написал, что бесконечно переформатирование и "реформирование" Министерства (трижды за полгода) привело к окончательному провалу государственной культурной политики.
"Руководить ликвидацией Национального центра Александра Довженко, развитию и установлению международной репутации которого я посвятил 8 лет своей жизни, я отказываюсь", - подытожил Козленко.
- Напомним, сегодня Национальный центр Александра Довженко сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности: оборотные средства предприятия иссякли. Там проводили также обыски СБУ и Нацполиция.
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