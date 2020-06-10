Стало известно, сколько Ребров будет зарабатывать в "Фенербахче"
Об этом сообщает Fotospor .
По информации издания, Ребров будет зарабатывать в стамбульском клубе 1,2 млн евро в год. В то же время зарплата украинца в его нынешнем клубе венгерском "Ференцвароше" составляет 1,5 млн евро в год.
Отмечается, что Ребров почти не будет иметь трансферного бюджета из-за сложностей клуба с финансовым fair play.
Также известно, что в его тренерский штаб войдут бывшие игроки клуба Волкан Демирель и Мехмет Аурелио, которые уже работают в "Фенербахче". Однако украинец сможет принять в клуб двух своих ассистентов.
"Фенербахче" пошел на карантин в чемпионате Турции на седьмом месте в турнирной таблице.
- 9 июня стало известно, что Сергей Ребров решил оставить венгерский "Ференцварош" и продолжить карьеру в турецком "Фенербахче".
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