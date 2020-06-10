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Espreso.tvСпортСтало известно, сколько Ребров будет зарабатывать в "Фенербахче"

Стало известно, сколько Ребров будет зарабатывать в "Фенербахче"


фото: Getty Images
Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" предложил украинскому тренеру Сергею Реброву зарплату 1,2 млн евро в год

Об этом сообщает Fotospor .

По информации издания, Ребров будет зарабатывать в стамбульском клубе 1,2 млн евро в год. В то же время зарплата украинца в его нынешнем клубе  венгерском "Ференцвароше" составляет 1,5 млн евро в год.

Отмечается, что Ребров почти не будет иметь трансферного бюджета из-за сложностей клуба с финансовым fair play.

Также известно, что в его тренерский штаб войдут бывшие игроки клуба Волкан Демирель и Мехмет Аурелио, которые уже работают в "Фенербахче". Однако украинец сможет принять в клуб двух своих ассистентов.

"Фенербахче" пошел на карантин в чемпионате Турции на седьмом месте в турнирной таблице.

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