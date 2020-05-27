У Тернополя отобрали финал Кубка Украины по футболу

27 мая, 2020, 08:25

Украинская ассоциация футбола перенесла финал Кубка Украины с Тернополя во Львов

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

По словам первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко, финал Кубка Украины перенесли во Львов из-за сложной эпидемиологической ситуации в Тернополе.

"Мы вынуждено перенесли финал Кубка Украины из Тернополя во Львов в связи с непростой ситуацией с коронавирусом в городе Тернополь. 8 июля финал состоится на "Арене Львов", а Тернополь в знак уважения и благодарности городу, который подготовился к матчу, примет финал у себя в 2021 году", - сказал Костюченко.

В полуфиналах Кубка Украины "Динамо" сыграет 17 июня в Ужгороде с "Минаем", а "Мариуполь" 24 июня дома встретится с "Ворсклой".