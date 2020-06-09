Террористы "ЛНР" отказались восстановить пропуск людей в Станице Луганскую с 10 июня
9 июня, 2020, 14:48
Оккупанты с "ЛНР" не будут открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны
Об этом заявила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева, сообщаете РБК-Украина со ссылкой на СМИ террористов.
"Я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуск в Станице Луганской завтра работать не будет ... Это (заявление Украины, - ред.) было одностороннее заявление", - отметила она.
Кобцева также призвала жителей оккупированных районов не прибывать завтра. В то же время продолжится пропуск людей по гуманитарным причинам.
- 10 июня с 11:00 восстанавливается пропуск лиц и транспорта в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в зоне проведения ООС.