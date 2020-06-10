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Espreso.tvОбщество"Представители "ЛДНР" нервничали, хамили, провоцировали": Казанский о первом заседании ТКГ с участием переселенцев

"Представители "ЛДНР" нервничали, хамили, провоцировали": Казанский о первом заседании ТКГ с участием переселенцев


фото: prm.ua
Во время первого заседания подгруппы Трехсторонней контактной группы с участием вынужденных переселенцев представители террористических "ЛНР" и "ДНР" вели себя грубо и пытались провоцировать украинскую делегацию

Об этом участник подгруппы, журналист и переселенец Денис Казанский сообщил в Facebook.

"Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно. Пытаясь хоть как-то перекрутить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо, представитель "ЛНР" Родион Мирошник несколько раз называл нас "представителями консультативного совета", на что модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался", - написал Казанский.

При этом журналист отметил, что россияне опоздали на заседание почти на 40 минут и что для представителей РФ такие опоздания являются обычными.

Казанский также добавил, что особых сдвигов во время встречи не было, поскольку основное заседание ТКГ запланировано на 10 июня.

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