"Представители "ЛДНР" нервничали, хамили, провоцировали": Казанский о первом заседании ТКГ с участием переселенцев

10 июня, 2020, 11:54

Во время первого заседания подгруппы Трехсторонней контактной группы с участием вынужденных переселенцев представители террористических "ЛНР" и "ДНР" вели себя грубо и пытались провоцировать украинскую делегацию

Об этом участник подгруппы, журналист и переселенец Денис Казанский сообщил в Facebook.

"Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно. Пытаясь хоть как-то перекрутить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо, представитель "ЛНР" Родион Мирошник несколько раз называл нас "представителями консультативного совета", на что модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался", - написал Казанский.

При этом журналист отметил, что россияне опоздали на заседание почти на 40 минут и что для представителей РФ такие опоздания являются обычными.

Казанский также добавил, что особых сдвигов во время встречи не было, поскольку основное заседание ТКГ запланировано на 10 июня.

Напомним, журналисты-переселенцы из Донецка и Луганска Денис Казанский и Сергей Гармаш присоединились к политической подгруппе ТКГ как представители территорий Донбасса, оккупированных Россией.

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